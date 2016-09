Nano peças teatrais até outubro

Modo de vida atual em Nano Peças Teatrais para o Ser Contemporâneo. O espetáculo Nano Peças Teatrais para o Ser Contemporâneo em cartaz no Auditório Glauyco Flores de Sá De Brito.



A montagem torna pública a confissão de seis personagens com suas problemáticas contemporâneas, rodeadas de turbilhão de mudanças e informação de toda história da humanidade.



Assim, são retratadas as problemáticas de um século em que a vida ganha novos significados e questionamentos rapidamente difundidos pelas redes sociais, ou seja, um mundo da revolução virtual e suas consequências.



SERVIÇO:

O quê: Nano Peças Teatrais para o Ser Contemporâneo

Dia: 7 de setembro a 8 de outubro, quarta a sábado às 20h e domingo às 19h

Local: Auditório Glauco Flores de Sá Brito

Ingressos: Entrada Gratuita

Classificação: 18 anos