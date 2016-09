MON oferece programação semanal aos visitantes

O Museu Oscar Niemeyer (MON) oferece ao público uma programação semanal no Domingo + Arte e Quarta Gratuita. As atividades são preparadas pela equipe da Ação Educativa do museu e nesta semana, dias 11 e 14 de setembro, haverá oficinas e visitas mediadas.



No Domingo + Arte, dia 11, o público poderá participar de oficina livre de origami. A oficina começa às 11h e vai até as 17h. Haverá também mediação pela mostra Olhar InComum: Japão revisitado, às 15h. Domingo será o último dia em que a mostra estará em cartaz.



Na Quarta Gratuita, dia 14, a oficina de origami será reprisada, também das 11h às 17h. Neste dia a mediação será na exposição Valdir Cruz: Imago – o olhar do sabiá, às 15h. A mostra apresenta fotografias de temas paranaenses, divididos em três ensaios: Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, O caminho das águas e Guarapuava.



Além das atividades, há as seguintes mostras em cartaz: Prêmio Marcantonio Vilaça, que encerra neste domingo; Jefferson Cesar — um Dom Quixote na arte paranaense; Acaso controlado — 40 obras do artista brasileiro Daniel Feingold; MAC-MON: um diálogo; Histórias do acervo MON – em aberto; Museu em Construção; Cones; Espaço Niemeyer; Pátio das Esculturas.



Aos domingos, a entrada no MON custa R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Nas quartas a entrada sempre é gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.

SERVIÇO:

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999.

Visitação: Terça a domingo, das 10 às 18h

www.museuoscarniemeyer.org.br