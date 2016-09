(foto: Ana Clara Garmendia)

Apesar da incrível reviravolta que a moda deu esse ano, deixando o minimalismo completamente abandonado dos editoriais de moda e do desejo de consumo dos fashionistas, temos um sopro forte de roupas de dormir para viver no ar. Tá bem certo. Badala muito em cima de saltos plataformas que apenas uma expert Drag Queen* poderia conseguir se equilibrar, se enche de glitter, paetês, saias tutu e tudo que os modismos dos anos 90 nos deixaram como legado para depois descansar no mood* pijamas, camisolas e macacões. Temos ainda o capítulo terninhos, mas isso fica para um outro dia. Vamos concentrar nessas peças que a gente só tira para tomar banho. Vestidos camisolas são sensuais, fáceis de usar e você vai da linha diva até a rebordosa com a mesma peça. De noite com maquiagens, saltão, casaco de pele, bijus e muito carão e de dia com um bom All Star branco, jaqueta jeans e óculos para disfarçar ou fazer mais carão ainda. Ficam as dicas que eu vou aproveitar o fim do verão por aqui e colher novas informações para a coluna da semana que vem. Beijo grande.

Fotos: Ana Clara Garmendia Para lutar

Bem, esse não é um look total pijama ou roupa de dormir, mas como aqui cabem subversões vai lá: a camiseta com mangas cortadas vira sim um bela camisola e também é do tipo passa-se dias e noites com ela. Bela do dia

Sexy, simples e imbatível esse vestido-camisola cor de blush clarinho. Vai para todas. Vai com tudo. Peça para ter no verão e carregar nas noites de inverno para debaixo das cobertas com seu amor... Nunca sem ela

O macacão de listras é outra das peças que se dorme, vive, faz festa. Depende da criatividade e dos acompanhamentos. Tenha ao menos um. Pode ser sem listras também.

HASHTAGS #LAPISDEOLHOPARAOSBOYS #NYFASHIONWEEK #ACABOU GLORRÁRIO Drag Queen Homens que se vestem como mulher de uma maneira exagerada e performática Mood Humor em inglês

