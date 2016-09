Ninguém acerta dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prêmio principal do concurso 1854 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta (8), ficou acumulado, segundo a Caixa Econômica Federal. Confira os números: 25 - 30 - 31 - 34 - 43 - 59. A faixa de cinco acertos saiu para 18 apostadores, que serão premiados com R$ 70.893,89 individuais. Já a quadra será dividida por 1.548 pessoas, que poderão retirar R$ 1.177,63 cada uma. Com o prêmio principal acumulado, o próximo sorteio, que acontece neste sábado (10), deve pagar R$ 17 milhões a quem acertar as seis dezenas.

QUINA

Também não houve acertador na principal faixa de premiação do concurso 4178 da Quina. Os números sorteados foram: 06 - 30 - 35 - 45 - 56. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado amanhã, é de R$ 3,7 milhões.

TIMEMANIA

A caixa também sorteou nesta quinta as dezenas dos concurso 927 da Timemania e 1541 da Dupla Sena. Não houve acertador na faixa principal da Timemania, que teve as seguintes dezenas: 28 - 67 - 69 - 71 - 76 - 79 - 80. O time do coração é o Fluminense.

A Dupla Sena também ficou sem acertador nas duas faixas principais. Confira o resultado do sorteio: 1º sorteio 03 - 21 - 22 - 28 - 30 - 36 2º sorteio 16 - 18 - 37 - 45 - 46 - 49