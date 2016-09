Terremoto é registrado na Coreia do Norte; EUA e Seul dizem ser explosão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tremor de magnitude 5,3 foi registrado na manhã desta sexta-feira (9, noite de quinta-feira em Brasília) na Coreia do Norte. Segundo o governo sul-coreano, o abalo provavelmente foi provocado por mais um teste nuclear. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o abalo, classificado pelo órgão como uma explosão, foi registrado a 18 km de Sungjigaebgam, no nordeste do país, às 9h30 locais (21h30 em Brasília). A cidade fica próxima à instalação nuclear de Punggye-ri, onde o regime do ditador Kim Jong-un faz sua pesquisa atômica.

Integrantes do governo sul-coreano afirmam que o abalo seria artificial, ou seja, uma explosão. O regime de Kim Jong-un ainda não se pronunciou.

De acordo com as autoridades sul-coreanas, a possibilidade de teste nuclear é grande por se tratar do aniversário de 68 anos de posse do primeiro ditador do país, Kim Il-sung. A magnitude é um pouco mais alta que a registrada pela explosão no teste nuclear feito em janeiro deste ano pelo país comunista. No mês seguinte, Pyongyang lançou um foguete com tecnologia para levar uma bomba atômica. Com as duas ações, o país voltou a violar as sanções da ONU (Organização das Nações Unidas). Em retaliação, a organização aprovou as punições mais duras em 20 anos contra o regime comunista.

Apesar da condenação internacional, o ditador Kim Jong-un continuou com suas ameaças contra os EUA, a vizinha Coreia do Sul e o Japão. Nos últimos meses, lança foguetes ao mar em frequência quase diária. Em julho, o país fez um lançamento de um míssil balístico de um submarino e, um mês depois, conseguiu atingir águas japonesas pela primeira vez em 18 anos com um foguete lançado de seu território.