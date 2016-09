Inter bate o Santos e quebra jejum de 14 jogos sem vencer no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quase três meses sem triunfar no Campeonato Brasileiro, o Internacional quebrou um jejum de vitórias na competição que já durava 14 jogos. Diante do Santos, nesta quinta-feira (8), a equipe gaúcha venceu o jogo por 2 a 1, de virada, foi aos 27 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Já o Santos se afastou ainda mais da disputa pelo título. Com 36 pontos, os paulistas estão a dez do líder Palmeiras e ocupam a quinta colocação. A vitória que trouxe alívio para a torcida que apoiou o Inter no Beira-Rio não foi fácil. Aos 27 min do primeiro tempo, Ricardo Oliveira abriu o placar para os santistas. O empate ainda veio no primeiro tempo, aos 41 min, com Seijas. Quatro minutos depois, aconteceu o lance que mudaria o rumo da partida. Lucas Lima foi cobrar o escanteio, mas deixou para o companheiro bater. O juiz entendeu que o meia estava retardando o jogo e deu o segundo cartão amarelo ao santista, que acabou expulso. No fim da etapa inicial, o técnico Dorival Júnior e os jogadores do Santos foram para cima do árbitro e reclamaram bastante. No banco de reservas, Lucas Lima chorou pela expulsão. De volta para o segundo tempo, os donos da casa aproveitaram a superioridade numérica e viraram o placar com gol de Aylon, aos 16 min. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Corinthians, no domingo (11) e terá as ausências de Lucas Lima, Victor Ferraz e Ricardo Oliveira, todos suspensos. No mesmo dia o Inter visita o Atlético-PR. INTERNACIONAL Danilo Fernandes; William, Paulão (Eduardo), Ernando e Geferson; Fabinho, Alselmo (Eduardo Henrique), Seijas e Valdívia (Alex); Aylon e Nico López. T.: Celso Roth SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz (Rodrigão), Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Zeca; Renato, Léo Cittadini (Jean Mota), Vitor Bueno (Walterson) e Lucas Lima; Copete e Ricardo Oliveira. T.: Dorival Júnior Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF) Gols: Ricardo Oliveira, aos 27, e Seijas, aos 41min do 1º tempo; Aylon, aos 16min do 2º tempo Cartões amarelos: Eduardo Henrique, Anselmo, Fabinho (I), Ricardo Oliveira, Victor Ferraz e Gustavo Henrique (S) Cartão vermelho: Lucas Lima (S) Público: 29.996 Renda: R$ 763.100,00