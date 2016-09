Termina greve de ônibus intermunicipais no ABC paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A greve de motoristas e cobradores terminou e os ônibus intermunicipais de seis empresas voltaram a circular normalmente nesta sexta-feira (9) no ABC paulista. Os funcionários da Eaosa encerram a greve por volta das 6h30 e os ônibus deixaram as garagens com atraso. Nove ônibus da empresa fazem o trajeto de Mauá a São Caetano do Sul e ao terminal Sacomã, zona sul de São Paulo. As viações São Camilo, Urbana, Triângulo, Riacho Grande e Imigrantes tinham encerrado a greve entre a tarde e noite desta quinta (8). As empresas fazem o transporte de passageiros de Santo André, Diadema e São Bernardo do Campo ao terminal do Sacomã. A greve dos dos trabalhadores destas empresas, que pertencem ao mesmo grupo, foi motivada pela falta de pagamento de salário dos funcionários. A EMTU informou que uma nova licitação deve ser aberta no próximo dia 19 devido aos constantes problemas com as empresas.