Coreia do Norte anuncia a realização de seu quinto teste nuclear

JOHANNA NUBLAT, ENVIADA ESPECIAL PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte confirmou ter realizado seu quinto teste nuclear na manhã desta sexta-feira (9), ainda noite de quinta (8) no Brasil. "Cientistas e técnicos da RPDC [República Popular Democrática da Coreia] promoveram um teste de explosão nuclear para avaliação da potência de uma ogiva nuclear recentemente desenvolvida (...) dentro no plano do Partido dos Trabalhadores de desenvolver força nuclear estratégica", diz nota publicada no site da agência norte-coreana KCNA. Segundo a KCNA, o teste avaliou e confirmou a estrutura e as características do movimento da ogiva que foram padronizados para uso em foguetes balísticos, o que permitirá ao país produzir "uma variedade de ogivas nucleares menores, mais leves e diversificadas, de maior poder de ataque". Antes mesmo da confirmação, o vizinho do Sul já falava na possibilidade de mais um teste nuclear comandado por Pyongyang, frente ao registro de um terremoto de magnitude de 5,3 na Coreia do Norte identificado como uma explosão. Segundo um especialista consultado pela Reuters, as características do tremor indicam que esse foi o teste mais potente já desencadeado pela Coreia do Norte, e que sua potência pode ser superior à bomba lançada pelos americanos em Hiroshima, ao final da 2ª Guerra Mundial. Os demais testes ocorreram em 2006, 2009, 2013 e em janeiro deste ano. "O teste é uma demonstração da forte vontade do Partido dos Trabalhadores e do povo coreano de estarem sempre preparados para retaliar contra os inimigos em caso de provocações", afirma a agência norte-coreana, que cita as "forças hostis comandadas pelos Estados Unidos, desesperadas na sua tentativa de identificar erros no exercício do direito de autodefesa do Estado soberano, enquanto negam categoricamente a posição estratégica da RPDC como Estado nuclear de pleno direito". A agência disse, ainda, que não houve vazamento de material nuclear no teste, nem impacto ambiental. REAÇÕES Pouco após a confirmação do teste pelos norte-coreanos, a China, principal aliado de peso de Pyongyang, disse se opor ao exercício nuclear do vizinho e cobrou o compromisso pela desnuclearização do país, disse o jornal oficial chinês "People's Daily". Mas, antes mesmo da confirmação, líderes internacionais se mobilizavam contra a ameaça. A presidente sul-coreana, Park Geun-hye, disse que Pyongyang manifestava "imprudência maníaca" ao ignorar a cobrança da comunidade internacional para que deixasse de lado sua aposta nas armas nucleares. A bordo de seu avião, voltando aos Estados Unidos após uma viagem ao Laos, o presidente americano, Barack Obama, foi informado sobre o tremor e disse que provocações desencadeariam "consequências sérias". Em julho, pela primeira vez, os Estados Unidos impuseram sanções pessoais a Kim Jong-un, e a outras dez pessoas, por desrespeito aos direitos humanos. A ação deixou os norte-coreanos irritados, e o governo de Pyongyang disse entender as sanções como "uma declaração de guerra".