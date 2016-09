Polícia prende 42 sob suspeita de falsificar atestados médicos

AMANDA GOMES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil e a Corregedoria Geral da Administração, ligada ao governo Geraldo Alckmin (PSDB), realizaram uma operação no Largo 13, em Santo Amaro (zona sul), na manhã de quinta-feira (8), contra uma quadrilha suspeita de falsificar atestados médicos. No total, 42 pessoas foram detidas, e sete permaneceram presas, de acordo com a polícia. O corregedor-geral Ivan Francisco Pereira Agostinho diz que a apuração começou em maio, após a corregedoria desconfiar do grande número de atestados entregues pelos servidores públicos do Estado. Em 2015 foram mais de 5 milhões de faltas. Os agentes fizeram diligências em vários pontos da cidade e descobriram que atestados eram vendidos a partir de R$ 20, dependendo da quantidade de dias. Os criminosos também vendiam por R$ 150 adesivos usados em hospitais (colocados nas blusas de pacientes) para dar mais veracidade. A investigação descobriu que a quadrilha dividia-se em dois grupos: homens carregando placas que abordavam pessoas na rua e os falsificadores em si. INDICIADOS Segundo a polícia, dos sete detidos, cinco já foram indiciados por uso de documentos falso e falsificação de documentos. Os outros dois ainda terão os crimes definidos pela polícia. Agora, a investigação vai atrás dos servidores que compraram os documentos, que também poderão responder por crime de uso de documento falso.