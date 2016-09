Em nota, ABI repudia lentidão no julgamento da morte de cinegrafista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ABI (Associação Brasileira de Imprensa) emitiu nota em que lamenta que os acusados pelo assassinato do cinegrafista Santiago Andrade -profissional que morreu após ser atingido por um rojão ao cobrir uma manifestação no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2014- ainda não tenham sido julgados. A entidade afirma que a falta de uma punição exemplar dos culpados gera clima de impunidade e contribuiu para que mais episódios de violência contra jornalistas ocorressem no Brasil. Leia a nota na íntegra: "Associação Brasileira de Imprensa expressa profunda preocupação com a leniência do poder judiciário ao procrastinar o julgamento do assassinato do cinegrafista Santiago Andrade, morto em fevereiro de 2014, ao ser atingido por um rojão. O retardamento de uma punição exemplar dos culpados, além de gerar um clima de impunidade, estimulou uma espiral de violência contra jornalistas em todo o País. O episódio mais recente ocorreu em Brasília na festa de 7 de setembro. Um cinegrafista foi agredido por populares em uma data celebrada e respeitada por todos os credos e que se acreditava imune às paixões do momento. A ABI contabilizou números inquietantes em 2015 e nos últimos meses de 2016: 10 profissionais de imprensa foram assassinados, 64 agredidos e 114 vítimas de algum tipo de intimidação. A liberdade de informar e ser informado são mandamentos do Estado Democrático de Direito e não podem ser violadas sob qualquer pretexto. As manifestações contra jornalistas em atos públicos são inaceitáveis em uma Nação que se diz civilizada. A História recente mostra como sempre terminam os povos que se deixam subjugar pela intolerância política e ensandecidos sentimentos de vingança e rancor. Domingos Meirelles Presidente da ABI"