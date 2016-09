Caminhão tomba e derrama óleo vegetal na BR-277

(foto: PRF/Divulgação)

A BR-277, na região de Morretes, está parcialmente interditada desde a noite de quinta-feira (9) por causa de um acidente com um caminhão carregado de óleo vegetal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão estava no sentido Paranaguá quando tombou na altura do quilômetro 33. Como houve derramamento de óleo vegetal sobre a pista, outros três veículos perderam o controle e saíram da estrada. Apenas o motorista do caminhão teve ferimentos leves.

Uma faixa em cada sentido foi liberada na manhã desta sexta-feira (9). Ainda há óleo na pista e o caminhão continua tombado na estrada.

