Trem descarrila e mata ao menos 4 pessoas no noroeste da Espanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos quatro pessoas morreram e 47 ficaram feridas depois de um trem de passageiros descarrilar no noroeste da Espanha, informou o governo regional da Galícia. O trem partiu de Vigo com destino ao Porto, em Portugal, às 9h02 (4h02 em Brasília) desta sexta-feira (9). Por volta das 9h25, quando se aproximava da estação de O Porriño, o comboio com 63 passageiros e 2 tripulantes descarrilou -as causas ainda são desconhecidas. Dos três vagões do trem, um deles virou completamente, segundo o governo da Galícia. Um vídeo exibido por um canal de TV local mostra o primeiro vagão muito danificado depois de bater em um poste de energia elétrica. Os outros dois vagões estavam praticamente intactos. O trem pertence à empresa Comboios de Portugal. A empresa pública que administra a rede ferroviária espanhola, Adif, informou que vai abrir uma investigação para determinar as causas do acidente. Segundo uma porta-voz, a área do acidente "é uma linha praticamente reta". A região da Galícia foi cenário em julho de 2013 de um grave acidente ferroviário perto de Santiago de Compostela que deixou 80 mortos e 144 feridos, o mais grave na Espanha desde 1944. O trem, procedente de Madri, entrou a 179 km/h em uma curva perigosa na qual a velocidade máxima era de 80 km/h. A composição descarrilou e bateu violentamente contra um muro de cimento.