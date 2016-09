Engavetamento interdita rodovia e deixa 3 feridos e 1 morto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um engavetamento envolvendo três caminhões e um carro na manhã desta sexta-feira (9) interdita o trecho sul do Rodoanel, na região de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo). Uma pessoa morreu e três tiveram ferimentos leves, segundo a SPMAR, concessionária que administra o trecho. O acidente aconteceu em cima da ponte do Rodoanel Mário Covas que passa sobre a represa Billings, na altura do km 68 da via, por volta das 6h50, sentido Anchieta-Imigrantes. Com a batida, um dos caminhões, que transportava combustível, explodiu. O motorista do caminhão-tanque não resistiu e morreu no local. As demais vítimas foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Um outro caminhão, que transportava produtos químicos, teve parte de sua carga espalhada na pista. Equipes da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) estão no local para avaliar o tipo de material e o impacto. A Polícia Rodoviária Estadual informou que os dois sentidos do Rodoanel foram interditados para que o Corpo de Bombeiros pudesse controlar o incêndio. Por volta das 8h, as chamas haviam sido controladas e o tráfego da via, sentido Régis Bittencourt, havia sido liberado. Às 8h40, segundo a concessionária, a retenção se estendia do km 67 ao km 76. Já no sentido do litoral paulista, a pista externa do Rodoanel continua interditada para que equipes possam fazer a limpeza da pista e a retirada dos veículos. Às 8h40, a SPMAR registrava 12 km de congestionamento, que se estendia do km 67 ao km 55, no sentido litoral paulista.