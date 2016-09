Destaques da programação (de 10 a 16 de setembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 10 HBO, 22h. A INCRÍVEL HISTÓRIA DE ADALINE Título original: The Age Of Adaline Produção: EUA, 2015 Direção: Lee Toland Krieger Elenco: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Ellen Burstyn, Kathy Baker, Amanda Crew, Lynda Boyd, Hugh Ross, Richard Harmon, Fulvio Cecere Depois de um estranho acidente de carro, Adaline Bowman tem levado uma vida solitária para ocultar seu segredo: por quase oito décadas, ela tem se mantido milagrosamente com a aparência de uma jovem de 29 anos. Mas um encontro casual com um filantropo carismático faz a isolada vida da eterna Adaline tomar um rumo inesperado. - DOMINGO, 11 Telecine Pipoca, 20h. ATIVIDADE PARANORMAL: DIMENSÃO FANTASMA Título original: Paranormal Activity: The Ghost Dimension Produção: EUA, 2015 Direção: Gregory Plotkin Elenco: Demi Lovato, Katie Featherston, Chris J. Murray Quando se muda para uma nova casa com a família, Ryan Fleege descobre uma caixa com dezenas de fitas cassetes de décadas atrás. Estranhamente, as imagens parecem se comunicar com os vivos. Procurando mais, Ryan encontra uma câmera diferente, capaz de registrar atividades paranormais... - SEGUNDA, 12 Max Up, 22h45. PALAVRAS E IMAGENS Título original: Words And Pictures Produção: EUA, 2014 Direção: Fred Schepisi Elenco: Clive Owen, Juliette Binoche, Bruce Davison, Navid Negahban, Amy Brenneman, Valerie Tian, Adam DiMarco, Andrew McIlroy Em um colégio preparatório elitista, um professor de inglês alcoólatra e uma recém-chegada professora de arte com uma doença degenerativa começam um apaixonado debate para tentar definir o que é mais importante: a palavra ou a imagem. - TERÇA, 13 Canal Brasil, 22h. A LUNETA DO TEMPO Produção: Brasil, 2014 Direção: Alceu Valença Elenco: Hermila Guedes, Irandhir Santos, Hélder Vasconcelos Lampião e Maria Bonita percorrem o Agreste combatendo Antero Tenente, inimigo do cangaceiro. Os anos passam e o filho de Antero protege a honra do pai, enfrentando qualquer um que ouse difamá-lo. - QUARTA, 14 TCM, 22h. OS BONS COMPANHEIROS Título original: Goodfellas Produção: EUA, 1990 Direção: Martin Scorsese Elenco: Frank Sivero, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Mike Starr, Paul Sorvino, Ray Liotta, Robert De Niro, Tony Darrow A lembrança que Henry guarda com mais carinho da sua infância é que os caras legais que ele conhecia tinham todos uma coisa em comum: eram gângsters. Aos poucos ele se aproxima dos seus ídolos, é adotado pela gangue, e com seus companheiros Tommy e James Conway, vive para e pela máfia. - QUINTA, 15 TNT, 22h23. MACHETE Título original: Machete Produção: EUA, 2010 Direção: Robert Rodriguez Elenco: Danny Trejo, Jeff Fahey, Steven Seagal, Michelle Rodriguez, Robert De Niro, Jessica Alba Um ex-agente mexicano que perdeu a família é contratado para assassinar um político do Texas envolvido na expulsão de imigrantes. Mas a missão se torna uma caçada onde todos estão dispostos a matar ou morrer. - SEXTA, 16 Telecine Touch, 22h. NA NATUREZA SELVAGEM Título original: Into The Wild Produção: EUA, 2007 Direção: Sean Penn Elenco: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener Christopher é um jovem recém-formado que decide viajar em busca de liberdade. Durante a sua jornada, ele conhece pessoas que marcam sua vida e, após dois anos na estrada, decide partir rumo ao Alasca. Além de lidar com as adversidades da natureza, Christopher precisa se acostumar com a solidão.