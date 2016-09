Destaques da programação (de 10 a 16 de setembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 10 SBT, 1h. (madrugada de sábado para domingo) COCO ANTES DE CHANEL Título original: Coco Avant Chanel Produção: França, 2009 Direção: Anne Fontaine Elenco: Audrey Tautou, Benoit Poelvoorde, Alessandro Nivola, Marie Gillain Oriunda de um orfanato, a franzina jovem Grabielle Chanel trabalha como costureira numa alfaiataria e à noite canta e encanta num cabaré parisiense. Seu particular modo de encarar a vida, os homens e as roupas são a base para seu sucesso. Vestindo-se com trajes masculinos, abre mão dos excessos da época, e aos poucos vai construindo com sua revolução, criatividade e charme uma grife valiosa e um estilo atemporal para as mulheres. - DOMINGO, 11 Globo, 23h25. PLANETA DOS MACACOS: A ORIGEM Título original: Rise of the Planet of the Apes Produção: EUA, 2011 Direção: Rupert Wyatt Elenco: Andy Serkis, James Franco, Freida Pinto, Brian Cox, Tom Felton, David Oyelowo, Tyler Labine, Jamie Harris, David Hewlett, Ty Olsson Nossa maior descoberta vai se tornar a maior ameaça para a humanidade quando um cientista na iminência de um grande avanço da medicina começa a fazer testes num jovem chimpanzé chamado César. Quando o chimpanzé desenvolve inteligência e emoções semelhantes às dos humanos, uma batalha épica surge para determinar a espécie dominante no planeta. - SEGUNDA, 12 Globo, 23h22. DE REPENTE PAI Título original: Delivery Man Produção: EUA, 2013 Direção: Ken Scott Elenco: Andrzej Blumenfeld, Simon Delaney, Bobby Moynihan, Chris Pratt, Cobie Smulders, Vince Vaughn Um homem de meia idade descobre ter sido pai de 533 crianças, através da doação de esperma. Ele passa a enfrentar problemas quando algumas dezenas destas crianças, já crescidas, passam a sentir a enorme necessidade de conhecer o pai biológico. - TERÇA, 13 SBT, 23h15. SCOOBY-DOO Título original: Scooby-Doo Produção: EUA, 2002 Direção: James Gunn Elenco: Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Linda Cardellini Depois de 2 anos separados, o grupo da Mistério S/A é contratado pelo Sr. Mondavarious, o proprietário do parque "Ilha do Espanto", porque acredita que o local esteja amaldiçoado, pois os jovens chegam ao parque normais, mas saem pessoas sérias e agressivas. Enquanto Daphne, Velma e Fred iniciam uma disputa particular pra ver quem resolve o caso primeiro, Scooby e Salsicha dão o tom animado da aventura. - QUARTA, 14 Globo, 14h50. MINHA MÃE QUER QUE EU CASE Título original: Because I Said So Produção: EUA, 2007 Direção: Michael Lehmann Elenco: Stephen Collins, Lauren Graham, Diane Keaton, Gabriel Macht, Mandy Moore, Tom Everett Scott Daphne coloca um anúncio em um site de relacionamentos para encontrar o par perfeito para a filha caçula, e as duas passam a se desentender. - QUINTA, 15 Globo, 14h50. LIÇÕES PARA TODA A VIDA Título original: Secondhand Lions Produção: EUA, 2003 Direção: Tim McCanlies Elenco: Michael Caine, Haley Joel Osment, Kyra Sedgwick, Nicky Katt, Josh Lucas Walter Coleman, um jovem tímido, é enviado pela mãe para viver com dois tios que mal conhece, Garth e Hub, em uma fazenda no meio do nada. Durante o verão, o menino se encanta com as histórias da dupla e logo começa a despertar o seu lado aventureiro. Ao mesmo tempo, os dois velhos excêntricos irão redescobrir sua vontade de viver. - SEXTA, 16 SBT, 23h15. RIQUINHO Título original: Richie Rich Produção: EUA, 1994 Direção: Donald Petrie Elenco: Macaulay Culkin, Jonathan Hyde, John Larroquette, Christine Ebersole O avião onde estavam os pais do menino mais rico do mundo desaparece. Riquinho começa a suspeitar que o fato tenha sido obra de Lawrence, um alto executivo da empresa da família. Por isso, ele "assume" a direção do Grupo Rico e, para se livrar do malvado Lawrence, contará com a ajuda de alguns "novos" amigos.