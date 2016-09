Atriz de ‘Grey’s Anatomy’ é hospitalizada após apanhar do marido

Redação Bem Paraná com agências

09/09/16 às 09:48 Redação Bem Paraná com agências

(foto: Divulgação)

O noticiário das celebridades não cansa de provar que a violência doméstica não é “privilégio” de nenhuma classe ou cultura. De acordo com o site da revista americana People, a atriz australiana Melissa George, que viveu a Dra. Sadie Harris na série de TV Grey’s Anatomy em 2008 e 2009, foi hospitalizada na última quarta-feira depois de ser espancada pelo parceiro, o ator francês Jean-David Blanc.

Melissa, que mora em Paris com Blanc, teria chamado a polícia de sua casa e, ao ser socorrida, estaria com o rosto inchado, lesões pelo corpo, náusea e tontura. Ela passou 24 horas internada, para observação e tratamento, no Cochin Hospital, na capital francesa.

Melissa e Blanc estão juntos desde 2012 e têm dois filhos, Raphael e Solal, nascidos em 2014 e 2015.