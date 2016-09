Com ajuda de alimentos, inflação desacelera em agosto para 0,44%

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A inflação de agosto desacelerou em relação a julho e ficou em 0,44%, divulgou o IBGE na manhã desta sexta-feira (9). Foi a maior taxa para o mês desde 2007, quando o IPCA avançou 0,47%. Em julho, o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, havia ficado em 0,52%. A desaceleração foi causada, principalmente, por aumentos mais fracos do grupo de alimentos e bebidas. Embora menor que no mês anterior, o IPCA segue mais alto que o verificado um ano antes, em agosto de 2015, quando o índice foi de 0,22%. No acumulado do ano, a taxa ficou em 5,42%, acima do centro da meta de 4,5%, porém, abaixo do teto de 6,5%. Nos 12 meses encerrados em agosto, o IPCA esteve em 8,97%. SEGMENTOS O segmento de alimentação e bebidas foi o que mais contribuiu para a desaceleração do indicador. Subiu, em julho, 1,32% e caiu para 0,30% no mês passado. Batata-inglesa (queda de 8%) e feijão carioca (-5,6%) estiveram entre os maiores recuos. Os transportes subiram 0,27% em agosto, uma desaceleração em relação ao avanço de 0,40% do mês imediatamente anterior. As passagens aéreas puxaram a melhora do indicador, tendo recuado, em média, 3,85%. Segundo o IBGE, as passagens recuaram em dez das 13 regiões pesquisadas pelo IBGE. As exceções foram Rio de Janeiro (7,5%), Belo Horizonte (6,15%) e Brasília (3,11%).