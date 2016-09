Carro é atropelado por trem no Cajuru, mas ninguém fica ferido

Acidente (foto: Michael Martins/RN24H)

Por volta das 6 horas da manhã dessa sexta-feira (09), um segurança de posto de combustível passava pela linha férrea com seu Fiesta na Sebastião Marcos Luiz bairro Cajuru, quando o trem bateu na lateral de seu veículo.

Segundo relatou o motorista, o trem buzinou muito próximo e não deu tempo dele passar. Apesar do susto, o motorista saiu ileso e nada sofreu. Na chegada do Bptran no local foi constatado que o motorista não tinha habilitação o seu carro foi recolhido ao pátio do Detran.

