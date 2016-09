No G-4, Corinthians tem seu 2º pior público no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians registrou, na última quinta-feira (8), em vitória sobre o Sport, seu segundo pior público pagante no Campeonato Brasileiro e comprovou movimento interessante: apesar de o time se manter rodada após rodada no G-4 e na cola dos líderes, a torcida tem ido menos ao Itaquerão. Foram 24.360 pagantes na partida contra o time pernambucano, que terminou em 3 a 0 para os paulistas. É a segunda vez seguida que o estádio apresenta um público menor que 25 mil. Contra o Vitória, no dia 22 de agosto, o público pagante foi de 20.207 pessoas. O fato tem incomodado o elenco do Corinthians. Lucca, ao deixar o campo contra o Sport, lamentou: "Queremos sempre que o estádio esteja lotado. Queremos só que o corintiano, que é fanático, continue fazendo o que sempre fez". A média do time na competição é de 31.305 pagantes por jogo. No Brasileiro de 2016, o melhor público pagante do Corinthians foi de 42.099 pessoas, registrado no clássico contra o São Paulo –foi também o segundo melhor do ano, atrás apenas do duelo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores (42.403). O atacante Lucca, na sequência, perguntado se crê que a torcida e a imprensa não confiam no time, apesar dos 40 pontos somados, deixou clara a sua insatisfação. "Deixa o pessoal falar, vamos fazer nosso trabalho. É engraçado, o time está brigando por título e vem essa cobrança. A gente tem que fazer isso: abraçar o trabalho do professor [Cristóvão Borges]. E tentar vencer mais, para encostar nos primeiros", disse, irritado. Atual quarto colocado do Brasileiro, o Corinthians tem agora folga no G-4: a distância para o Santos, que está uma posição abaixo e é justamente seu próximo adversário, clássico a ser disputado na Vila Belmiro, às 16h do domingo (11), é de quatro pontos. Palmeiras, o líder, soma seis pontos de vantagem sobre o alvinegro. O time, depois de enfrentar o rival do litoral paulista fora de casa, ainda visitará o Coritiba no Couto Pereira. Só voltará ao Itaquerão na 26ª rodada, no dia 17 (sábado), contra o Palmeiras –é a chance de tornar a encher o estádio. Públicos pagantes do Corinthians no Brasileiro: Grêmio - 0 x 0 – 31.533 Ponte Preta - 3 x 0 – 35.573 Santos - 1 x 0 – 30.187 Coritiba - 2 x 1 – 26.958 Botafogo - 3 x 1 – 34.747 Santa Cruz - 2 x 1 – 25.501 Flamengo - 4 x 0 – 32.577 São Paulo - 1 x 1 – 42.099 Figueirense - 1 x 1 – 38.507 Cruzeiro - 1 x 1 - 33.416 Vitória - 2 x 1 – 20.207 Sport - 3 x 0 – 24.360