Polícia Federal faz operação contra tráfico de drogas em MS, GO e DF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira (9) uma operação para combater um grupo de criminosos suspeitos de transportar drogas do Mato Grosso do Sul para distribuir em Goiás e no Distrito Federal. A polícia cumpre 57 mandados judiciais, sendo 26 de prisão preventiva, 26 de busca e apreensão e 5 de notificação ao bloqueio de imóveis. Os mandados foram expedidos pela 8ª Vara Criminal de Goiânia. Dos mandados de prisão, 15 são cumpridos em Mato Grosso do Sul, 9 em Goiás e 2 no Distrito Federal. A Justiça determinou ainda a apreensão de 23 carros e o bloqueio de recursos em contas bancárias de 26 pessoas físicas investigadas. Ao todo, 150 policiais federais participam da operação, batizada de Caldeirão, em alusão ao termo utilizado pelos criminosos. Segundo a polícia, eles chamavam de "caldeirão" os veículos que transportavam os entorpecentes. Durante as investigações, a polícia prendeu 17 pessoas e apreendeu pouco mais de 5.700 quilos de maconha e 10 quilos de cocaína. "Em uma dessas ações, um dos investigados morreu após troca de tiros com a polícia", disse a corporação. Os presos vão responder por tráfico interestadual de drogas, por associação e por financiamento ao tráfico. Segundo a polícia, Juntas, as penas podem atingir 20 anos de prisão.