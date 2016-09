Favorito ao ouro, Brasil vence o Marrocos na estreia do futebol de 5

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória do Brasil sobre o Marrocos por 3 a 1, de virada, na estreia de ambas as equipes no futebol de 5 da Paraolimpíada do Rio, nesta sexta-feira (9), foi marcada também por uma gafe. Bicampeão mundial e duas vezes eleito o melhor jogador do mundo da modalidade disputada por atletas com deficiência visual, Ricardinho, 27, teve seu nome grafado de forma errada na sua camisa, sem a letra R. O jogador foi o autor do primeiro gol do Brasil no jogo. Nesta sexta, o Brasil -favorito ao ouro- não teve vida fácil contra a equipe marroquina e terminou o primeiro tempo perdendo o jogo por 1 a 0. Além de Ricardinho, que empatou a partida, Jefinho e Nonato foram os responsáveis pela virada brasileira. Considerado o "Dream Team" da modalidade, o Brasil é tricampeão paraolímpico do futebol de 5 (venceu em 2004, 2008 e 2012). A equipe se sagrou campeã em todas as edições desde quando o esporte entrou no programa paraolímpico. A seleção volta a campo no domingo (11), às 16h, contra a Turquia.