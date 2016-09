Daniel Martins vence 400 m e conquista 3º ouro do Brasil na Paraolímpiada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Daniel Martins, 20, conquistou nesta sexta-feira (9) a terceira medalha de ouro do país na Paraolimpíada do Rio. Ele faturou o título dos 400 m da categoria T20, para deficientes mentais. Martins completou a prova com o tempo de 47s22 e quebrou o recorde mundial. O venezuelano Luis Paiva e Gracelino Barbosa, de Cabo Verde, ficaram com a medalha de prata e bronze, respectivamente. Nesta quinta (9), Ricardo Costa de Oliveira, 34, também do atletismo, conquistou no salto em distância a primeira medalha de ouro do Brasil na Paraolimpíada. O nadador brasileiro Daniel Dias, 28, também subiu ao lugar mais alto do pódio nesta quinta.