Paralimpíada: Brasil estreia com vitória no vôlei sentado

A seleção brasileira masculina do vôlei sentado estreou hoje (9) com vitória nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Os brasileiros ganharam dos Estados Unidos por três sets a zero na disputa que ocorreu no Riocentro.

O Brasil começou o jogo muito bem e fechou o primeiro set com tranquilidade, por 25 a 14. A equipe dos Estados Unidos cresceu e começou o segundo set na frente, mas os brasileiros recuperaram o jogo e venceram por 25 a 17. O terceiro set fechou em 25 a 14 para o Brasil.

Pelo Grupo A, o próximo jogo da equipe masculina acontece no domingo (11), contra o Egito. A seleção feminina do vôlei sentado também estreia hoje no Rio 2016, às 18h30, contra o Canadá.

O voleibol sentado é disputado por atletas com dificuldades locomotoras e está na Paralimpíada desde os Jogos de Arnhem, na Holanda, em 1980. As competições femininas entraram 24 anos depois, em Atenas, na Grécia, em 2004. Na Rio 2016, oito seleções masculinas e oito femininas disputam um lugar no pódio.

Com seis atletas de cada lado, as equipes jogam sentadas, separadas por uma rede baixa, com o objetivo de acertar a bola dentro da quadra do adversário. A modalidade é praticada atualmente em mais de 50 países.