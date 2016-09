Daniel Martins é ouro nos 400m T20 e quebra o recorde mundial

(foto: Divulgação)

O Brasil conquistou mais um ouro no segundo dia dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira, o Engenhão ficou de pé para reverenciar Daniel Martins, que venceu com sobrar a prova dos 400 metros na classe T20, categoria para atletas com deficiência intelectual,. O paratleta ainda quebrou o recorde mundial e olímpico na prova, agora estabelecido com o tempo de 47.22.

O brasileiro conseguiu quebrar a marca que já pertencia a ele. O público que lotou o estádio o aplaudiu de pé. O venezuelano Luis Paiva ficou com a prata e o cabo-verdiano Gracelino Barbosa, principal rival de Daniel, ficou com o bronze.



Esta foi a segunda medalha de ouro do Brasil no atletismo e a terceira na modalidade. Na quinta-feira, Ricardo Costa venceu a prova do salto em distância na classe T11, para deficientes visuais. Já Odair Santos foi prata nos 5.000 metros a classe T11.