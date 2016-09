Lula entra na campanha de Haddad para defender direitos trabalhistas

THAIS ARBEX SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia seguinte ao anúncio do governo Michel Temer (PMDB) de que a reforma trabalhista a ser enviada ao Congresso vai incluir a possibilidade de contratação por produtividade ou por horas trabalhadas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu participar de um ato, nesta sexta-feira (9), da campanha do prefeito Fernando Haddad (PT), candidato à reeleição. Com a bandeira "Nenhum direito a menos", Lula deve centrar seu discurso nas críticas às propostas do governo de formalizar jornadas diárias de até 12 horas, desde que o trabalhador não exceda o limite de 48 horas semanais. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou nesta quinta-feira (8), durante encontro com sindicalistas em Brasília, que manterá a jornada de trabalho de 44 horas semanais, mas irá prever a possibilidade de quatro horas extras. O ex-presidente Lula, que confirmou nesta manhã sua presença no ato na Quadra dos Bancários, também fará críticas à proposta de idade mínima de 65 anos prevista na reforma da Previdência. O ato, que já estava na agenda de campanha de Haddad, debaterá as questões regentes ao trabalho e desenvolvimento na cidade de São Paulo.