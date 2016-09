Seminário discute os dilemas da crítica musical sob influência da era digital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jornalistas especializados na cobertura da cena musical falam sobre os dilemas atuais da produção crítica na imprensa nacional durante o seminário "Crítica e Autocrítica - Os Novos Dilemas da Crítica Musical", que acontece nesta sexta (9) e sábado (10) no Itaú Cultural. O evento propõe como recorte os desafios éticos da prática jornalística sob influência da era digital. Na abertura do seminário, Ivan Finotti, editor do caderno "Ilustrada" da Folha de S.Paulo, Bernardo Araújo, editor-assistente de "O Globo", e Pedro Antunes, repórter do "Estado de S.Paulo", discutem a interferência das redes sociais na conduta dos críticos e refletem sobre imparcialidade. Em seguida, Mauro Ferreira, colunista e crítico do "G1", e o blogueiro Ricardo Alexandre ponderam sobre quem é merecedor da crítica e sobre a interferência das preferências pessoais na escolha do artista ou do trabalho a ser avaliado. O segundo dia começa com debate sobre a possibilidade de renovação da crítica musical e encerra abordando a relevância da crítica na mídia impressa e nos blogs. Entre os convidados, estão o curador do evento e crítico do "Estado de S.Paulo" Julio Maria e o crítico da Folha Carlos Calado. SEMINÁRIO CRÍTICA E AUTOCRÍTICA - OS NOVOS DILEMAS DA CRÍTICA MUSICAL QUANDO Sex. (9) e sáb. (10), das 18h às 21h ONDE Itaú Cultural, av. Paulista, 149, tel. (11) 2168-1777 CLASSIFICAÇÃO Livre QUANTO Grátis. Retirar ingr. 2 horas antes.