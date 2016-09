Dois paranaenses levam R$ 8,2 milhões cada um da Lotofácil

O prêmio da Lotofácil da Independência, sorteado nesta terça-feira (6), saiu para 10 apostadores. As apostas que acertaram os 15 números vão receber, individualmente, R$ 8.227.506,94. Os números sorteados foram 01 - 03 - 05 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 – 19 - 21 - 22 - 23 - 24 – 25.



Os estados onde foram registrados os bilhetes ganhadores são: Alagoas (1), Minas Gerais (2), Mato Grosso do Sul (1), Paraná (2), São Paulo (4). Na segunda faixa de premiação, 4.120 apostadores acertaram as 14 dezenas e vão levar R$ 1.661,12 cada.

Nesta edição do concurso especial, foram vendidos 28,8 milhões de bilhetes e arrecadados R$ 209.571.936,00 desde quando iniciaram as apostas, no dia 8 de agosto.