Jogos vendem 1,8 mi de ingressos e tem segundo maior público

JAIRO MARQUES, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Paraolimpíada no Rio de Janeiro já vendeu 1,8 milhão de ingressos, de acordo o comitê organizador. A marca torna o público do evento o segundo maior da história dos Jogos. Com 2,5 milhões de tíquetes colocados à venda, a Rio-2016 superou Pequim-2008 em quantidade de frequentadores e está atrás apenas da Paraolimpíada de Londres-2012, que vendeu 2,7 milhões de entradas.

Segundo a organização da Rio-2016, ainda restam 700 mil ingressos para compra. Preços variam entre R$ 10 e R$ 1 mil para a cerimônia de encerramento, no dia 18 de setembro. O público marcou presença no primeiro dia de competições. Os ingressos para as disputas deste final de semana (10 e 11) e dos dias 17 e 18 estão esgotados. Ciclismo de estrada, ciclismo de pista, triatlo e a maratona são as modalidades que já estão com entradas esgotadas. Das 300 sessões esportivas dos Jogos, 118 têm ingressos totalmente vendidos.

POLÊMICA

Iniciada um ano antes da realização dos Jogos, em 7 de setembro de 2015, a venda de ingressos começou de forma tímida e polêmica. "A questão de ingresso é uma preocupação", disse o diretor de comunicação do comitê organizador da Paraolimpíada, Mario Andrada, em meados de agosto de 2016. Até 21 de agosto, data de encerramento da Olimpíada, apenas 300 mil bilhetes haviam sido comprados, e a maior parte deles pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

O secretário de Governo municipal, Pedro Paulo, anunciou, em maio de 2016, que pretendia comprar 500 mil ingressos do evento para doação. A prefeitura, na ocasião, também comprou 47 mil entradas para os Jogos Olímpicos. Ao todo, foram gastos R$ 5 milhões no pacote de ingressos para os dois eventos.

RECORDES

À medida que a Paraolimpíada foi se aproximando, a venda acelerou e chegou a quebrar recordes. O evento chegou à metade das entradas vendidas apenas uma semana antes da abertura, em 7 de setembro. Desde o final dos Jogos Olímpicos, houve picos de venda de até 145 mil entradas por dia. Os organizadores intensificaram campanhas de divulgação do evento em redes sociais e na televisão, com ênfase no preço. O tíquete mais barato sai por R$ 10.