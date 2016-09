Os ingressos para os Jogos

COMO COMPRAR? Em rio2016.com/ingressos, faça um cadastro e escolha os esportes e sessões a que deseja assistir. Cada consumidor pode adquirir até 120 ingressos por cadastro. Para cada sessão, pode ser efetuada compra de 12 a 18 ingressos. QUEM PODE COMPRAR? Qualquer cidadão maior de 18 anos e mediante apresentação do CPF (que será pedido). COMO PAGAR? A compra pode ser parcelada em até três vezes em cartão de crédito Visa. Outra alternativa é uma ferramenta virtual que permite pagamento por boleto bancário ou transferência. Por fim, há bilheterias para compra e retirada de tíquetes, cuja lista pode ser vista em ingressos.rio2016.com/bilheteria. TEM DESCONTO? Sim. Consumidores acima de 60 anos ou com deficiência têm direito a meia-entrada em todas as categorias de ingresso. O desconto também é válido para os estudantes (em geral) e professores da rede municipal do Rio.