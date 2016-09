Na torcida, Deco diz que Mourinho faz jogadores se sentirem os melhores

EDUARDO RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confiança. É assim que o ex-jogador Deco define José Mourinho que, neste sábado (10), reencontra Pep Guardiola, às 8h30, após três anos pelo duelo de Manchester. Juntos de 2002 a 2004 no Porto, de Portugal, o ex-meia e o treinador conquistaram sete títulos, entre eles a Liga dos Campeões, o mais cobiçado troféu da Europa. Tudo isso sem uma fórmula mágica ou treinos específicos e preparações diferenciadas, mas sim com uma pitada de confiança. "O Mourinho fazia cada jogador se sentir o melhor no que ele devia fazer em campo. Ele deixava todos confiantes que qualquer coisa era possível e isso o diferencia", afirmou Deco. A passagem do treinador pela equipe portuguesa alavancou a carreira do jogador e a do próprio técnico. Após os dois anos vitoriosos, o jogador se transferiu para o Barcelona e José Mourinho foi se tornar ídolo no Chelsea. No Barça, o luso-brasileiro foi comandado por Frank Rijakaard. Em 2008 foi para o Chelsea, onde encontrou Luiz Felipe Scolari, Guus Hudnik e Carlo Ancelotti. "É difícil falar que ele [Mourinho] foi o melhor treinador com quem já trabalhei, porque passei por muitos clubes e tive excelentes treinadores. Sem dúvidas o Mourinho é um dos melhores", disse. Apesar de nunca mais trabalharem juntos, Deco demonstra admiração pelo seu ex-treinador e não tem dúvidas para quem vai sua torcida no confronto entre Manchester United, de José Mourinho, e Manchester City, de Josep Guardiola. "Sem dúvidas vou torcer para o Mourinho. Temos uma grande amizade e torço pelo sucesso dele", cravou. Esse será o primeiro confronto entre os treinadores mais populares do mundo em seus novos clubes na Inglaterra. O sucesso e a coleção de títulos aumenta a rivalidade, e elencar quem é melhor é tarefa difícil até para quem esteve do mesmo lado de um dos treinadores. "Os dois têm características muito parecidas de trabalho. Eles são muito inteligentes e praticamente 100% do que falam antes do jogo acontece na partida. Não tem um melhor. Os dois são muito parecidos", completou. Nos confrontos diretos, Mourinho sai atrás na disputa individual para definir quem é o melhor. Nos 16 jogos que se encontraram, o português venceu apenas três contra sete do espanhol.