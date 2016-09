Projeto de ciclismo assistido da UnB vai representar o Brasil

O Projeto EMA, cujo foco principal é o uso de estimulação elétrica funcional, faz parte do Núcleo de Tecnologia Assistiva, Acessibilidade e Inovação da UnB (NTAAI), financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Atualmente, alguns participantes contam com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). "O melhor de participar deste projeto é saber que a tecnologia conquistada não vai ficar limitada a atletas de alto rendimento, mas poderá ser experimentada por outros usuários. Além disso, tem o fator psicológico: é um estímulo elétrico, mas quem está fazendo o movimento sou eu. Isso é sensacional", contou Estevão.

O trabalho teve início com o desenvolvimento de uma tecnologia de estimulação elétrica para contrair os músculos de pessoas com lesão medular. Em parceria com um fabricante do Rio de Janeiro, um triciclo comum foi adaptado, dando origem ao EMA Trike. O equipamento funciona com a aplicação de pulsos elétricos de baixa energia em terminações nervosas usando eletrodos de superfície. Esses impulsos possibilitam movimentos coordenados pelas pernas, necessários para as pedaladas por pessoas paraplégicas.

O coordenador do projeto, o professor Antônio Padilha, detalhou durante a coletiva que o projeto pretende expandir a aplicação da tecnologia assistiva a outros esportes, como o remo. Outra vertente futura do projeto é auxiliar em movimentos específicos do cotidiano de pessoas com paraplegia, como transferir-se de uma cadeira, por exemplo.

O projeto tem parceria com a Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE). É de lá que veio o atleta escolhido para pilotar o equipamento no Cybathlon. Outros atletas com paraplegia também foram selecionados para participar de um protocolo de exercícios mais longo, com o objetivo de levantar evidências científicas dos benefícios do exercício com estimulação elétrica.