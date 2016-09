tô vivo!', diz motorista após explosão no Rodoanel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Só vi o fogo e tinha certeza que tinha morrido". Assim o geólogo Leandro Vasconcelos Thomaz, 33, descreve o engavetamento que terminou na explosão de um caminhão que transportava combustível no Rodoanel Mário Covas na manhã desta sexta-feira (9). Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Ele passava pelo local no momento do acidente, em direção a Santos (SP), e abandonou seu carro em chamas. "Não pensei em nada. A única coisa que eu achava era que eu tinha morrido. Eu só vi o fogo e tinha certeza que tinha morrido. Quando saí do carro, pensei foi no meu filho. Foi ele que me fez seguir", disse à reportagem. "Eu saí desesperado do carro, falei: 'tô vivo!'. Passava a mão para ver se eu estava vivo mesmo. É uma vida completamente nova", afirmou ele, que dirigia um carro do modelo Fiesta sem seguro. Ao todo, quatro caminhões, dois carros e uma van se envolveram no acidente, que aconteceu em cima da ponte que passa sobre a represa Billings, na altura do km 68 da via, por volta das 6h50. Com a batida, um dos caminhões, que transportava combustível, explodiu e interditou por completo a pista externa do Rodoanel em direção à rodovia Presidente Dutra e do sistema Anchieta-Imigrantes. As chamas chegaram a atingir a parte inferior da ponte, mas foram controladas por volta das 9h. O motorista do caminhão-tanque, da BR Distribuidora, não conseguiu escapar e morreu carbonizado. As demais vítimas foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Uma delas, que teve ferimento mais grave, foi encaminhada para o pronto-socorro de Embu. O caminhão transportava 25 mil litros de óleo diesel, distribuídos em cinco compartimentos, sendo dois consumidos pelo fogo. De acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), os três compartimentos restantes ainda contêm o produto, que será transportado para outro veículo. A Cetesb informou que o sistema de contenção instalado embaixo da ponte para conter produtos em caso de vazamentos não resistiu ao calor. "Os dutos que escoam para as caixas de contenção da ponte são de material plástico (PVC) e, devido ao calor das chamas vieram a se deformar, destacando-se de suas junções, fato que ocasionou derrame de óleo diesel em chamas para o leito da represa, atingindo também uma estrada de terra da concessionária SPMar", disse, em nota. A companhia disse ainda que somente água residual de combate ao incêndio atingiu a represa Billings e que não foi necessário realizar serviço de recolhimento do produto, já que o óleo foi consumido pelas chamas. Por precaução, disse a Cetesb, a Sabesp foi acionada.