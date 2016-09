Pais são encontrados em overdose dentro de carro com próprio filho

(foto: Reprodução/Facebook/City of East Liverpool. Ohio)

Uma publicação da polícia de East Liverpool no estado americano de Ohio nos Estados Unidos está dando o que falar no Facebook. Dois pais foram encontrados em overdose dentro de um carro, mas o que mais chama a atenção é a criança que está ao fundo do casal.

O post já foi compartilhado mais de 12 mil vezes e provocou reações diversas. Muitos usuários apoiaram a decisão da polícia local de mostrar os estragos que as drogas podem trazer, enquanto outros criticaram a publicação por não cobrir o rosto da criança (a imagem original foi alterada pelo Bem Paraná para cobrir o rosto da criança). Outros ainda disseram que o problema das drogas não irá ser resolvido com o compartilhamento de fotos, e que a polícia não prestou um bom serviço.

O Departamento de Polícia de East Liverpool disse que tomou a decisão de compartilhar as fotos por entender que é preciso ser mostrado como as drogas levam a situações como essa. A polícia ainda disse que “sente a necessidade de ser a voz da criança nessa situação”.

Segundo a polícia foi encontrada uma certa quantidade de heroína dentro do carro que seria a causa da overdose do casal.