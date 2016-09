Após passarem a noite em teleférico, 33 turistas são resgatados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As 33 pessoas, incluindo um menino de 10 anos, que passaram a noite em um teleférico sobre Mont Blanc parado desde quinta-feira (8) por uma falha técnica, iniciaram a descida na manhã desta sexta-feira (9). Os "náufragos" passaram cerca de 16 horas presos nas cabines do "Panoramic Mont Blanc", que une os 5 km que separam a Aiguille du Midi (a 3.842 metros de altitude), na França, da Pointe Helbronner (3.462 metros), na encosta italiana do Monte Branco, a maior montanha da Europa, um paraíso para os esquiadores. Outras 77 pessoas que também permaneceram retidas no teleférico foram resgatadas durante a noite: 48 por helicóptero e 29, que estavam em cabines mais próximas do solo, de rapel por socorristas franceses e italianos. A intervenção dos helicópteros franceses e italianos, considerada muito complexa, teve que ser interrompida na quinta-feira à noite pelas condições meteorológicas difíceis. Cinco funcionários das equipes de emergência, três franceses e dois italianos, conseguiram acesso a algumas cabines e passaram a noite com os passageiros. Um deles chegou ao local onde estava o menino de 10 anos. Os turistas bloqueados tiveram acesso a mantas, barras energéticas e garrafas de água, que são disponibilizadas nas cabines.