Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

09/09/16 às 17:02 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

Mais de 25 quilos de maconha, sementes da mesma droga e haxixe foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) na madrugada desta sexta-feira (09/09) no município de Guaíra (PR), no Oeste do estado. Dois homens foram presos na ocorrência e eles levariam o material até Londrina (PR).

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.