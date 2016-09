Programas de entrevistas expõem esgotamento

Fazer programas de entrevistas, diariamente, na televisão, nunca foi tarefa fácil para ninguém porque são muitos os percalços, desde a ausência de bons entrevistados até problemas de bastidor.Alguns convidados desmarcam em cima da hora alegando as mais diferentes desculpas, ou já se amarraram com a concorrência, além de outros problemas que sempre causam o mesmo transtorno, especialmente quando o cancelamento se dá aos 45 do segundo tempo. Aí a busca de um novo convidado vira um deus nos acuda, com tiro para tudo quanto é lado. Dito isto para reforçar que é justamente a questão de boas entrevistas o grande problema da maioria dos talk shows. Na ausência delas os programas acabam recorrendo à solução mais prática, apenas cumprindo tabela e expondo o esgotamento do gênero. Aí você vê o Tiririca no Porchat, Record, sem ter o que falar; o cantor Zé Felipe, filho do Leonardo, no “The Noite”, revelando o estouro de uma banheira; a Gretchen na Luciana Gimenez, Rede TV!, comentando boatos da internet... Isso evidentemente não ocorre todo dia, mas a tendência é a maionese desandar ainda mais, devido ao fato de tanta gente estar fazendo a mesma coisa e o leque de boas opções observar limites.

TV Tudo

Última bolacha

Ainda em relação aos talk shows e programas de humor, é notória também a falta de roteiristas especializados. E os poucos sobreviventes passaram a sofrer a concorrência da geração da internet (youtubers...), hoje queridinha de vários apresentadores, provocando assim uma enorme desvalorização da categoria. Inclusive salarial.

Menopausa

Depois de atrasar a estreia, a Globo vai exibir na noite deste domingo, no “Fantástico”, o primeiro dos três episódios de “Menopausa Sem Segredo”. É a nova série do doutor Drauzio Varella.

Cauê Ito/divulgação





TV paga

A nova série de aventura e sobrevivência do canal Discovery, “Desafio Celebridades”, teve sua data de estreia confirmada para 23 de outubro, um domingo, às 21h30. Coprodução com a Mixer, é conduzida pelo coronel Leite e a médica Karina Oliani. Ambos atuam em episódios distintos, ou seja, não contracenam e cada qual conduz 5 celebridades por áreas remotas e selvagens do Brasil, entre elas Fábio Porchat, Di Ferrero, Maria Paula e Isabeli Fontana.

Não para

“Os Suburbanos”, programa de Rodrigo Sant’anna no Multishow, está bem avaliado pela Globosat. Tanto que, em breve, ele vai iniciar as gravações da terceira temporada e com uma quarta praticamente garantida.

Autora principal

Edmara Barbosa, filha do Benedito, começou a montar a equipe do seu voo solo na Globo, uma novela das 18h, baseada na obra “Arroz de Palma”, de Francisco Azevedo, prevista para a programação de 2018. O filho Bruno Luperi, atualmente em “Velho Chico”, já tem presença confirmada no time de colaboradores.

Liberados

Encerradas as gravações de “Cúmplices de um Resgate”, agora resta ao elenco batalhar trabalhos em outros veículos. A maioria tinha contrato por obra.

Vai fazer

Larissa Manoela está confirmada no elenco de “As Aventuras de Pollyanna”, substituta de “Carinha de Anjo” no SBT. Mas desta vez ela não vai fazer a protagonista.

Comitiva

Quinze profissionais, entre produtores e estafe, vão acompanhar Sabrina Sato nas gravações que serão realizadas para o seu programa no Líbano. Serão 5 pautas diferentes e o embarque da equipe está previsto para acontecer nos dias 16 ou 25 deste mês.

Enferrujada

Monica Iozzi demorou um pouco para encontrar o “ponto ideal” da Celeste e “entrar” na protagonista da série “Vade Retro”, prevista para estrear em abril na Globo. O diretor Mauro Mendonça Filho precisou dispensar um pouco mais de atenção à atriz, porém, no fim, deu tudo certo. As gravações serão concluídas em novembro nos estúdios da O2, em São Paulo.

Jornada dupla

Mariana Santos, em contagem regressiva no “Zorra”, por causa da escalação na novela “Pega Ladrão”, pediu para continuar no “Amor & Sexo”. A Globo deu ok.

Bate – Rebate

“ Gaby Estrella”, produção do canal Gloob, vai ganhar uma versão no cinema, com lançamento em 2017...

Episódios inéditos de “A Liga” na Bandeirantes serão apresentados somente em 2017...

...Maria Paula ainda não tem presença certa, porque existe a necessidade de fazer um novo contrato.

Rede TV! não fala mais na possibilidade do vice, Marcelo de Carvalho, abandonar o formato do “Mega Senha”.

Em São Paulo, o Senac Lapa Scipião terá na tarde desta segunda-feira uma série de eventos, incluindo um bate-papo com Maria Casadevall.

Globo não deve demorar muito para anunciar o novo apresentador do “The Voice Kids”...

...Mas por que não apostar em alguém do próprio elenco, caso de Ivete Sangalo?

Cássio Reis vai continuar nos concursos de miss da Band, que já negocia uma substituta para Mariana Rios.

Bruno Mazzeo será apenas autor na série “Filhos da Pátria” na Globo, que terá na equipe de diretores Joana Jabace, mulher dele.

C´est fini



A produção da novela “Velho Chico” no Projac já recebeu o último capítulo da história. Como desafio agora, trabalhar o material e contar com a colaboração dos atores e dos demais envolvidos para que as emoções finais não vazem por aí. Uma missão quase impossível.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!