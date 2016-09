Infográfico mostra peculiaridades dos torneios Grand Slam

Último evento no calendário dos principais torneios do tênis mundial, o Aberto dos EUA 2016 segue agora para as semifinais, que acontecem nesta quinta e sexta-feira, e deve apresentar seus campeões até o próximo domingo.

No masculino individual, o grande favorito segue sendo o sérvio Novak Djokovic, com 44.4% de chances de conquistar o título, mas logo atrás vem o escocês Andrew “Andy” Murray com 40%, segundo o site de apostas esportivas Betsson.

Já na disputa feminina, a número um do mundo Serena Williams é apontada como a principal candidata a vencer o torneio, com 43.5% de chances contra apenas 12.5% da alemã Angelique Kerber, segunda mais bem posicionada de acordo com os internautas do site. Para ver todas as estatísticas, clique aqui.

O Aberto dos EUA integra os quatro Grand Slams da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), que é composto ainda pelo Aberto da Austrália, Roland-Garros e Wimbledon. Eles carregam os maiores prêmios, o maior prestígio e mais pontos no ranking mundial do que quaisquer outros eventos do circuito.

Os Grand Slams são todos jogados em superfícies e condições bastante diferentes – e por isso demandam dos atletas habilidades também diferentes para vencer em cada um deles. Tanto que conquistar todos os quatro em uma única temporada é um feito excepcionalmente raro. Mas qual é a diferença entre eles?

O Aberto da Austrália é o primeiro torneio esportivo do ano, e é usado como termômetro para o restante da temporada. Ele é jogado no calor de Melbourn em uma superfície de quadra dura chamada Rebound Ace, que garante trajetórias e velocidades consistentes.

Já nos campos de terra batida de Roland Garros a bola tende a aderir mais à quadra, tornando as partidas mais lentas. Isso também faz com que a bola ricocheteie mais e os jogadores tenham que jogar com a raquete na altura do ombro ou acima.

De lá, os tenistas seguem para Wimbledon, que tem a superfície mais rápida da série: grama. Por ser também a mais imprevisível, os jogadores com golpes curtos e velozes levam vantagem neste que é o mais antigo torneio de tênis do mundo.

Por fim, o Aberto dos EUA é jogado numa quadra dura conhecida como DecoTurf. Porém, o que costuma fazer a diferença no maior e mais bem pago dos Grand Slams é a atmosfera estridente da torcida, que pode desestabilizar os jogadores.

Saiba mais sobre os torneios do Grand Slam, bem como estatísticas e peculiaridades de cada um deles no infográfico abaixo: