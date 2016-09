Desfalcado, Paraná pega o Londrina, 3º melhor visitante

Welington, do Paraná, contra Germano, do Londrina: última vitória do time da capital nesse confronto (foto: Franklin de Freitas)

Paraná Clube e Londrina se enfrentam neste sábado (dia 10) às 16 horas, na Vila Capanema, pela 24ª rodada da Série B. O time da capital é o 12º no ranking de mandantes, com apenas 52% dos pontos somados nas partidas em casa (quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas). A equipe do Interior é a 3ª melhor visitante da competição, com 48% de aproveitamento fora de casa (quatro vitórias, quatro empates e três derrotas).

O momento é favorável ao Londrina, que está em 3º lugar na classificação do returno (três vitórias e uma derrota). O Paraná é o 16º do returno, com uma vitória, um empate e duas derrotas.

Na classificação geral (turno e returno somados), o Tubarão é o 6º colocado, com 37 pontos. O Paraná é o 14º, com 30.

O Paraná só conseguiu vencer o Londrina do técnico Claudio Tencati em uma ocasião. A única vitória foi em 30 de janeiro de 2013, por 2 a 1, na Vila Capanema, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, com gols do zagueiro Anderson, após escanteio do meia Lúcio Flávio, e do lateral-esquerdo Henrique Ávila, aproveitando passe do meia Welington. O time era dirigido pelo técnico Toninho Cecílio.

Aquele foi o primeiro confronto do Londrina de Tencati contra o Paraná. O treinador está no clube desde 2011, mas em 2012 o time da capital estava na segunda divisão estadual. Os outros cinco confrontos entre os dois times na Era Tencati ocorreram em Londrina. Foram três empates e duas vitórias da equipe do Interior.

OS CONFRONTOS NA ERA TENCATI

Ano Placar Competição

2013 Paraná 2x1 Londrina - Paranaense

2013 Londrina 1x0 Paraná - Paranaense

2014 Londrina 0x0 Paraná - Paranaense

2015 Londrina 0x0 Paraná - Paranaense

2016 Londrina 1x0 Paraná - Paranaense

2016 Londrina 1x1 Paraná - Série B

Para o duelo deste sábado, o Paraná não contará com seis jogadores, todos lesionados: o lateral Rafael Carioca, os meias Cristian, Valber e Murilo Rangel, o volante Claudevam e o zagueiro Leonardo. Outra baixa é o atacante Robson, que foi emprestado para o São Paulo.

O técnico Marcelo Martelotte decidiu usar o Diego Tavares como meia ofensivo. Com isso, Lucas Taylor entra na lateral-direita e faz sua estreia pelo clube. Contratado nessa semana, o jogador, de 21 anos, foi revelado pelo Palmeiras.

Outra alteração é a saída do zagueiro Alisson da equipe. Com isso, a zaga será formada por Leandro Silva e João Paulo.

O treinador vem usando o esquema tático 4-2-3-1 desde que chegou ao clube. A linha de três deve ter Tavares e Queiroz pelos lados do campo, com Nadson como meia-armador centralizado.

O Londrina terá as voltas do volante Germano, do atacante Jô e do lateral Igor Bosel. Todos cumpriram suspensão na última rodada. Os desfalques são o atacante Itamar (suspenso), o zagueiro Silvio (ex-Paraná), o lateral Igor Miranda e o goleiro Guilherme.

PARANÁ x LONDRINA

Paraná: Marcos; Lucas Taylor, Leandro Silva, João Paulo e Henrique Gelain; Anderson Uchôa, Lucas Otávio, Diego Tavares, Nadson e Guilherme Queiroz; Fernando Karanga. Técnico: Marcelo Martelotte

Londrina: Marcelo Rangel; Igor Bosel (Lucas Ramon), Everton Sena, Luizão e Paulinho; Germano, Fillipe Soutto, Rondinelly, Zé Rafael e Jô; Keirrison. Técnico: Cláudio Tencatti

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Local: Vila Capanema