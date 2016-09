Após protesto por censura, Facebook libera foto icônica da Guerra do Vietnã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A emblemática foto da menina correndo nua após sofrer queimaduras por napalm, em 1972, durante a Guerra do Vietnã, se tornou centro de uma polêmica nesta sexta-feira (9), mais de quatro décadas depois de sua publicação. A imagem feita pelo fotógrafo Nick Ut, da Associated Press, da vietnamita Kim Phuc -que tinha então 9 anos- foi retirada do ar pelo Facebook, que justificou a decisão citando sua política que proíbe imagens de nudez infantil. A decisão foi bastante criticada, inclusive pela primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, que acusou o Facebook de censura. A premiê também havia compartilhado a foto em seu perfil na rede social, de onde a imagem foi depois removida. "Eles precisam ver a diferença entre cortar pornografia infantil e cortar a História", disse Solberg à Reuters. "É perfeitamente possível para uma companhia como o Facebook resolver isso. Caso contrário, há o risco de mais censura." Solberg publicou depois em seu perfil a mesma foto com uma tarja preta sobre a menina e outras fotos históricas, como do discurso de Martin Luther King no Lincoln Memorial (1963) e de um homem diante da coluna de tanques durante o Massacre da Praça da Paz Celestial (1989) - todas com a mesma tarja. Após a forte reação de Solberg, o Facebook voltou atrás em sua decisão e permitiu a publicação da foto original. "Neste caso, reconhecemos a história e a importância global desta imagem em documentar um momento particular", disse a empresa em nota. "Por causa de seu status de imagem icônica de importância histórica, o valor de permitir seu compartilhamento pesa mais do que o de proteger a comunidade com sua remoção. Então decidimos restabelecer a imagem de onde temos conhecimento de que ela foi removida." REAÇÃO Os questionamentos tinham começado no último mês, quando a foto ganhadora da Pulitzer foi removida do perfil de um autor norueguês. Desde então, outros artistas e um jornal do país haviam compartilhado a imagem, que foi censurada também nos outros casos. Após o recuo do Facebook, a premiê norueguesa se disse "feliz". A foto foi feita em 8 de junho de 1972, quando as forças armadas sul-vietnamitas jogaram, por engano, napalm sobre civis em Trang Bang, nos arredores de Saigon. O fotógrafo, depois de registrar a imagem, colocou Phuc no furgão da AP -onde ela se agachou no chão, com a pele bastante queimada- e a levou ao hospital. O napalm cola no corpo como um geleia. A menina sofreu queimaduras graves em um terço do corpo -incluindo sua mão e braço esquerdos, pescoço e quase toda a região das costas. Phuc, hoje com 53 anos, iniciou em 2015 uma série de tratamentos de laser para aliviar as dores profundas que ainda a atormentam.