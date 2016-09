Grupo “CWB Contra Temer” marca novo protesto em Curitiba

(foto: Reprodução/Facebook)

O grupo “CWB Contra Temer” agendou em seu perfil no Facebook um novo protesto contra o presidente Michel Temer e a favor de novas eleições presidenciais. A concentração começará às 18 horas da próxima segunda-feira, na Praça 19 de Dezembro, no centro da cidade. O ato desta segunda foi chamado de “Fora Temer, Fora Cunha”. Cerca de 1,5 mil pessoas já confirmaram presença. Mais informações no Blog Política em Debate.