(foto: Divulgação/PM-PR)

Dois homens foram presos por policiais militares rodoviários da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), na manhã de quinta-feira (08/09) com 99 quilos de maconha. A dupla foi surpreendida quando seguia de ônibus para a Bahia e a droga estava escondida em cinco malas no bagageiro do veículo. Veja mais informações no Blog Plantão de Polícia.