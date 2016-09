Haddad aprova obras viárias do Arco do Futuro, mas sem prazo de entrega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo aprovou nesta sexta-feira (9) o plano de reestruturação viária ao longo da marginal do rio Tietê. O projeto já havia sido aprovado na Câmara dos Vereadores e foi publicado nesta sexta no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. O plano de alargamento e ligação de vias está inserido no Arco Tietê, que por sua vez faz parte do Arco do Futuro, principal promessa de campanha do prefeito Fernando Haddad (PT) há quatro anos. As alterações viárias na zona norte, no entanto, não têm previsão de gastos e nem prazos a serem cumpridos. Segundo o projeto uma série de ruas e avenidas serão modificadas, desde a Vila Leopoldina, na zona oeste, até a região da Vila Carrão, na zona leste, abrangendo bairros das duas margens do rio Tietê. Entre as avenidas que deverão sofrer alterações estão a Brás Leme e um trecho da marginal Tietê, na zona norte, e a Bom Jardim, na zona leste. A ideia é que as alterações possam alterar o fluxo dentro da cidade, facilitando a ocupação dos bairros mais periféricos. Essa é a principal aposta do chamado Arco do Futuro, prometido pelo prefeito Fernando Haddad (PT). O projeto tem ainda obras e incentivos previstos ao longo do rio Jurubatuba, Pinheiros, Tamanduateí e zona leste. Mas desde a promessa, algumas obras já foram retiradas do desenho original do Arco, entre elas está a construção de uma via entre a avenida Santos Dumont, no centro, até a avenida Aricanduva, na zona leste. Outra obra que foi engavetada é a abertura de uma via entre a rodovia Presidente Dutra, no limite leste da cidade, até o bairro de Pirituba, na zona norte.