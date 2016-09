Flamengo vai a Salvador em busca da liderança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo tem a chance de encostar na liderança do Campeonato Brasielrio.O time carioca enfrenta o Vitória neste sábado (10), com a possibilidade de rivalizar na liderança. A partida acontece neste sábado, às 18h30, no Barradão. O time carioca está a três pontos do líder Palmeiras. Um tropeço dos paulistas contra o Grêmio, em Porto Alegre, e uma vitória carioca em Salvador darão a liderança ao time da Gávea. "As expectativas para o jogo são as melhores possíveis. Queremos fazer uma grande apresentação aqui. Apesar de poucos treinamentos, pois tivemos uma partida em cima da outra, o professor vem preparando bem a equipe. Procuraremmos fazer mais um jogo forte e intenso, como temos feito, e buscaremos sair de campo com um resultado positivo", afirmou o atacante Gabriel. No último treino antes da partida, o técnico Zé Ricardo instruiu os atletas durante a atividade com relação ao estilo de jogo da equipe baiana e definiu o plano de ação do time para a partida, esboçando a provável equipe que iniciará o confronto. As bolas paradas ofensivas e defensivas também tiveram grande foco na atividade realizada no estádio de Pituaçu. Com a volta do atacante Guerrero, a referência do Flamengo no ataque deverá ser novamente o atacante peruano. No meio-campo, Diego está confirmado como principal armador da equipe. VITÓRIA Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Amaral e Cárdenas; Vander (Zé Love), Marinho e Kieza. T.: Vagner Mancini FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Marcio Araujo, William Arão e Diego; Everton, Gabriel e Guerrero (Leandro Damião). T. Zé Ricardo Estádio: Barradão, em Salvador Horário: 18h30 Árbitro: Vinicius Furlan (SP)