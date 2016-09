Com gritos de Romário, Brasil vence Canadá no Goalball

O goalball do Brasil (foto: Divulgação/Cezar Loureiro/MPIX/CPB)

Depois de vencer a Suécia na estreia dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, a Seleção Brasileira masculina de Goalball superou o Canadá no início da tarde desta sexta-feira (9). Com Romário inspirado, o Brasil venceu o jogo por 11 a 3 e vai dormir na liderança isolada do Grupo A, já que a Alemanha, outra que pode chegar aos seis pontos, jogará neste sábado (10).



Com a Arena do Futuro lotada, os atuais campeões mundiais só abriram o placar aos seis minutos de jogo com Leomon. O primeiro gol do Brasil tirou o grito da garganta dos torcedores que vibraram bastante. No minuto seguinte os canadenses empataram, mas nem isso fizeram a torcida se calar.



Aos oito minutos a história do jogo passou a ter um nome: Romário Marques. O artilheiro dos Jogos Paralímpicos de Londres (24 gols), marcou quatro gols seguidos e abriu boa vantagem para os brasileiros. No finzinho do primeiro tempo, Leomon ainda teve tempo de ampliar o marcador.



A larga vantagem no placar deixou o técnico Alessandro Tosim mais tranquilo para mexer na equipe. Um dos que entraram na equipe foi Alex Melo. O carioca manteve a força ofensiva e anotou três gols em sequência. Parazinho e Alex Gaúcho, que também entraram na etapa final deram números finais ao jogo: 11 a 3.



- Nós não temos equipe reserva. Nós temos seis jogadores prontos para qualquer confronto, então estamos os seis na pegada para conseguir o ouro, com muita união e fé em Deus - disse Romário, que ainda falou sobre a importância da torcida.



- Jogando em casa é diferente. A torcida quer interagir conosco, mas faz parte do esporte. Um jogo meio tenso, se subir alguma bola, a gente faz uma cobertura que a gente nem acredita. Só tenho que agradecer a todo o público que compareceu na Arena do Futuro, está incentivando a gente demais - agradeceu o craque.



O Brasil só volta à quadra no domingo (11), às 9h, contra a Argélia. Um resultado positivo coloca os bicampeões parapan-americanos na próxima fase dos Jogos Paralímpicos.