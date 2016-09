Vasco recebe o Oeste e joga para retomar liderança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder a liderança da Série B do Brasileiro para o Atlético-GO, o Vasco joga neste sábado para retomar a ponta da competição. A partida contra o Oeste acontece neste sábado (10), às 16h30, em São Januário. Com 41 pontos, o time vascaíno é vice-líder da segunda divisão nacional. O time perdeu a ponta para o Atlético-GO na última terça-feira, quando o time goiano venceu a Luverdense po 2 a 0 e foi a 42 pontos. O elenco vascaíno realizou o último treinamento ante da partida na manhã desta sexta-feira. Após comandar o treino, o técnico Jorginho pediu apoio da torcida cruzmaltina para retomar a ponta. “O que nós esperamos é que o torcedor jogue junto. Eles já demonstraram isso em alguns momentos difíceis. Sabemos que sempre tem um ou outro que vai vaiar. O vascaíno está sempre nos apoiando. O mais importante é que a gente entre com determinação, atento, ligados para que possamos surpreender o adversário”, disse Jorginho. Com apenas 30 pontos, o Oeste é só o 13º colocado e tenta uma vitória sobre o Vasco para se aproximar do G4. “É um confronto difícil. Iremos enfrentar um time muito bem montado pelo Fernando Diniz, que foi um atleta que tive a oportunidade de jogar junto quando éramos jogador. Um homem de personalidade, que tem uma equipe que está no meio da tabela, mas é extremamente organizada. Eles são ousados em alguns momentos e tomam bastante gols por este motivo. Entretanto, criam diversas chances de gol e temos que estar atentos”, completou o técnico do Vasco. VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Douglas e Andrezinho; Junior Dutra, Nenê e Jorge Henrique; Éderson. T.: Jorginho OESTE Felipe Alves; André Castro (Felipe Rodrigues), Bruno Silva e Fancis; Daniel Simões, Francisco Alex, Matheus Vargas e Rodolfo; Mike (Léo Artur), Marcus Vinícius e Marquinho. T.: Fernando Diniz Estádio: São Januário, no Rio Árbitro: 16h30 Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)