GM faz recall de 4 milhões de veículos no mundo

Buick LaCrosse: um dos automóveis na lista do recall (foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A General Motors anunciou nesta sexta-feira (9) que fará recall de quase 4,3 milhões de veículos no mundo devido a um defeito em um software que pode, em circunstâncias raras, impedir que os airbags sejam acionados durante um acidente -problema que foi relacionado a uma morte e três feridos. São aproximadamente 3,6 milhões de veículos nos Estados Unidos e 640 mil de automóveis vendidos em outros países.

A montadora de Detroit disse que o recall de picapes, carros e utilitários esportivos dos anos-modelos 2014-2017 não teriam impacto significativo em seus resultados financeiros. A GM afirmou que o módulo de sensores e diagnósticos que controla o acionamento do airbag tem um defeito de software que pode impedir a abertura do equipamento frontal em certas "circunstâncias raras, quando um acidente é precedido por um evento específico que cause impacto em toda a dinâmica do veículo".

Entre os modelos chamados para revisão estão: Buick LaCrosse 2014-2016, Chevrolet SS, Spark EV, Buick Encore 2014-2017, GMC Sierra, Chevrolet Corvette, Trax, Caprice, Silverado, Chevrolet Tahoe 2015-2017, Suburban, Silverado HD, GMC Yukon, Yukon XL, Sierra HD, Cadillac Escalade e Escalade ESV.