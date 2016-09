JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O prefeito Geraldo Júlio (PSB) e o ex-prefeito João Paulo Lima (PT) cresceram em intenções de voto e se consolidaram na liderança da corrida eleitoral no Recife, aponta pesquisa do Datafolha. No primeiro levantamento após o início da campanha eleitoral no rádio e na televisão, Geraldo Júlio cresceu oito pontos e subiu de 28% para 36%, em comparação com a pesquisa realizada nos dias 23 e 24 de agosto.

O petista João Paulo avançou de 32% para 34%. Foi superado numericamente em relação à última pesquisa, mas segue na liderança em situação de empate técnico. Em terceiro lugar aparece Daniel Coelho (PSDB), que oscilou de 10% para 11%. Priscila Krause (DEM), que estava em quarto, registrou queda de 6% para 2%, mesmo número de Edilson Silva (PSOL), que caiu de 3% para 2%.

Carlos Augusto (PV) manteve o 1% registrado no levantamento anterior. Simone Fontana (PSTU) e Pantaleão (PCO) não pontuaram. O número de eleitores que pretendem votar branco ou nulo caiu de 13% para 10%. Também houve queda no número de indecisos, de 7% para 4%. Na pesquisa espontânea, em que não são mostrados os nomes dos candidatos, Geraldo Júlio aparece em primeiro com 28% seguido de João Paulo com 23%.

Daniel Coelho tem 6%, seguido de Edilson Silva com 2% e Priscila Krause com 1%. Os outros candidatos não pontuaram. O número de eleitores indecisos na espontânea caiu de 49% para 26%. Brancos e nulos somam 11%, enquanto 1% deram outras respostas.

SEGUNDO TURNO O Datafolha também fez simulação de segundo turno entre os candidatos Geraldo Júlio e João Paulo. O prefeito do PSB aparece na liderança com 49% das intenções de voto contra 39% do petista. O levantamento foi realizado no dia 8 de setembro com 816 entrevistas no Recife. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.