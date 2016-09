João Leite mantém liderança em BH, aponta Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando menos de um mês para a eleição municipal, o candidato do PSDB, João Leite, mantém a liderança na disputa eleitoral em Belo Horizonte, de acordo com pesquisa feita pelo Datafolha na quinta-feira (8). Leite tem 30% das intenções de voto, ante 19% de seu principal adversário, Alexandre Kalil, do PHS. Na pesquisa anterior, feita em 23 e 24 de agosto, o cenário era parecido: Leite tinha 26% e Kalil, 14%. Nesta semana, o Datafolha ouviu 812 eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Os demais candidatos estão muito atrás na preferência do eleitorado. Délio Malheiros (PSD), apoiado pelo atual prefeito, Márcio Lacerda (PSB), tem 4%, assim como Reginaldo Lopes , do PT. Luis Tibé (PT do B) e Eros Biondini têm 3% cada um. Brancos e nulos somam 16%. Não sabem 11%. Leite é deputado estadual e tem o apoio do ex-governador de Minas e atual senador Aécio Neves (PSDB). Ex-goleiro do Atlético-MG, já concorreu outras duas vezes à prefeitura da capital mineira. Seu adversário também tem a imagem ligada ao clube: Kalil foi presidente do Atlético. Na campanha, vem adotando discurso de que "não é político". Ele se mantém na segunda posição apesar de ter um curto espaço na TV. Leite tem mais tempo no horário eleitoral, seguido de Rodrigo Pacheco, do PMDB, que tem apenas 2% das intenções de voto.