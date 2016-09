Crivella permanece na liderança, e Pedro Paulo sobe em pesquisa

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O deputado Pedro Paulo (PMDB), candidato do prefeito Eduardo Paes (PMDB) para a sucessão no Rio, foi o que mais oscilou positivamente na pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (9). Ele chegou a 8% das intenções de voto, três pontos percentuais a mais do que há duas semanas, no limite de margem de erro. O senador Marcelo Crivella (PRB) segue na liderança, com 29% das intenções de voto -um ponto percentual a mais do que no último levantamento.

A pesquisa é a primeira após o início do horário eleitoral, há duas semanas. Pedro Paulo tem o maior espaço na TV e no rádio, ocupando mais de 30% do tempo disponível, em razão das alianças firmadas. Numericamente, o deputado Marcelo Freixo (PSOL) se mantém em segundo, com os mesmos 11% registrados na última pesquisa. Ele está tecnicamente empatado com a deputada Jandira Feghali (PC do B), que oscilou positivamente um ponto e tem 8% das intenções de voto. É o mesmo percentual do peemedebista, que tinha 5% há duas semanas.

O deputado Flávio Bolsonaro (PSC) foi o que mais oscilou negativamente, indo de 9% para 6%. Ele tem o mesmo percentual de Índio da Costa (PSD), que variou positivamente dentro da margem de erro, indo de 4% para 6%. Os dois também estão tecnicamente empatados com Freixo. A pesquisa foi feita na quinta-feira (8) com 928 eleitores entrevistados. O levantamento está registrado no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) sob o número 5459/2016.

O resultado da pesquisa indica que os candidatos vão focar a campanha na disputa pela segunda vaga no segundo turno. Crivella é visto como garantido, e Pedro Paulo o principal adversário a ser batido. O peemedebista tem sido o principal alvo dos adversários. O Datafolha fez três simulações de segundo turno. Crivella supera Freixo, Jandira e Bolsonaro nos cenários propostos. Não houve movimentação relevante em relação à rejeição aos candidatos. Pedro Paulo segue como o candidatos com maior taxa, com 28%, tecnicamente empatado com Bolsonaro (27%), Jandira (23%) e Crivella (22%).