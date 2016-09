Danilo Gentili é agora um dos maiores sucessos da TV paga

Por Flávio Ricco, com colaboração de José Carlos Nery

12/09/16 às 10:00 Por Flávio Ricco, com colaboração de José Carlos Nery

Na história dos canais pagos, poucos registros se igualam ao sucesso do “Entubados”, em exibição desde o último dia 23, nas noites de terça e quarta, a partir das 21h30, no Sony Brasil. Curioso, de chamar atenção mesmo, é o silêncio da emissora em não falar nada sobre o crescimento da sua audiência no horário, cerca de 1.500% em relação aos seus números normais. Coisa de maluco. Apresentado, ao vivo, por Danilo Gentili desde o último dia 23, exibido durante sete semanas ou 14 episódios, o programa tem confinado oito youtubers dos mais acessados. Juntos, eles somam mais de 23 milhões de inscritos em seus canais, participando de provas que, realizadas em grupo ou individualmente, acabam sendo geradas também por todos eles. O efeito multiplicador disso dá um número absurdo. Incalculável.

TV Tudo



Maior preparo

A transmissão da Paraolimpíada – escrita como o professor Pasquale recomenda, requer cuidados maiores, até mesmo no uso de algumas expressões normalmente comuns em outras ocasiões. Nos momentos finais de uma prova de natação, o narrador disse que faltou pernas ao competidor. Realmente...

Por enquanto

A Globo já dá como certo que o “Brasil a Bordo”, novo seriado do Miguel Falabella, será exibido aos domingos depois do Fantástico”. Só não definiu ainda a sua data de estreia.

Sério perigo

Dentro da própria Band, por parte especialmente dos seus funcionários, há uma torcida muito forte pelo sucesso de uma das produções da casa. Qualquer que seja. Só isso poderá impedir a exibição de um filme que todo mundo já assistiu, que é mais dispensa de pessoal e venda de novos horários para igreja.

Crise passa longe

Entre tanta coisa que precisa ser revista neste país, está na hora de alguém, com devida autoridade, vasculhar melhor o funcionamento das negociatas que envolvem vendas de horários da TV para igrejas. E, se possível, acompanhar mais de perto o modus operandi de alguns agenciadores.

Próxima das sete

A Globo inicia em outubro as gravações de “Rock Story”, próxima das 7, em cidade cenográfica, que está sendo finalizada. Uma parte reproduz um trecho do bairro da Glória, no Rio, e é lá que fica a churrascaria de Haroldo, papel de Paulo Betti, um dos principais pontos de encontro da novela.

Globo/Estevam Avellar





Tentação

No capítulo de “Justiça”, que a Globo exibe na noite desta segunda-feira, Sara (Priscilla Steinman) coloca em prática um plano para seduzir o reitor da faculdade, Heitor (Cássio Gabus Mendes). Que inclui até a provocação de uma reação alérgica.

Esqueceram de mim

Susana Vieira, estranhamente, não está aparecendo em reserva de nenhuma novela que a Globo tem pela frente. Esquisito em se tratando dela, que sempre foi uma das mais requisitadas. Enquanto isso não acontece, ela vai tocando a bola no “Vídeo Show”, uma ou duas vezes por semana.

É o que falta

Não tem mesmo jeito do diretor de “A Terra Prometida”, Alexandre Avancini, e a dona da Casablanca, Arlete Siaretta, falarem a mesma língua. Tudo já foi tentado. Estão tentando agora, como última e apaziguadora providência, a presença de um intérprete.

Em escalação

A série “Filhos da Pátria”, prevista para estrear na Globo no segundo semestre de 2017, terá sua ação iniciada no dia seguinte à independência do Brasil. Recheada de sátiras sociais e política, além de Alexandre Nero, terá Fernanda Torres, Marcos Caruso e Johnny Massaro, mas o elenco ainda não está fechado.

Não me mete nisso

Carlos Lombardi é candidato na Record para escrever a substituta de “Belaventura”, de Gustavo Reiz, em 2017. Já está trabalhando em diferentes sinopses, para melhor atender as exigências da parceria Record-Casablanca. Ele só não mexe com novela bíblica. Admite que não tem intimidade com elas ou formação para produções desta linha.

Bate – Rebate

O “Na Geral”, do Beto Hora, Lélio Teixeira e Zé Paulo da Glória, deixará de ser apresentado na rádio Bandeirantes em outubro.

Falando em rádio, o diretor de outra emissora, recentemente separado, resolveu dar em cima de uma apresentadora...

... Ela não sabe mais o que fazer para escapar dele. Situação desagradável.

“Fábrica de Casamentos” é o título escolhido pelo SBT e produtora Formata, para o reality show que terá apresentação de Chris Flores e Carlos Bertolazzi...

... A ideia é estrear daqui três meses, com o programa totalmente gravado.

O 23ª edição do prêmio Multishow está confirmado para 25 de outubro, com apresentação Tatá Werneck e Fábio Porchat. Transmissão ao vivo.

Mário Sérgio Cortella será o convidado desta segunda-feira, no “Roda Viva”, da Cultura.

Marcada para 5 de outubro no Teatro Folha, em SP, a estreia de “9 em Ponto”, peça de Rui Vilhena..

... No elenco, Bianca Rinaldi, Leonardo Vieira, Carol Bezerra e Alex Gruli. A direção de Isse Korik.

SBT ainda não fechou a data de estreia do Otávio Mesquita, aos sábados, com seu novo programa...

... O título escolhido é “Mesquita no Controle”.

C´est fini

“O Homem Errado”, novela das 21h que estreia na Globo no segundo semestre do ano que vem, terá duas passagens de tempo. Mas o “grosso” ou maior parte da história, será atual, em 2017. Texto de Thelma Guedes e Duca Rachid.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!